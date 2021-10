Montagna: escursionista disperso su Monviso

(ANSA) - CUNEO, 10 OTT - Sono iniziate oggi pomeriggio le ricerche di un escursionista di 34 anni che ieri non sarebbe rientrato da una gira sul Monviso. L'uomo, un operaio residente a Villar San Costanzo (Cuneo), oggi alle 14 non si è presentato per il suo turno di lavoro alla Michelin di Cuneo.

L'escursionista ieri ha postato sui social un selfie della gita che stava facendo in solitaria e ha parlato con un familiare al rientro dell'escursione. Nelle ricerche sono impegnati vigili del fuoco e soccorso alpino. (ANSA).