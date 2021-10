Green Pass: Biella, presidio antifascista davanti Cgil

(ANSA) - BIELLA, 10 OTT - Un «presidio antifascista» organizzato dalle rappresentanze sindacali locali si è svolto questa mattina a Biella nella sede cittadina della Cgil. Erano presenti il segretario provinciale del Pd, Rita De Lima, i membri della segreteria del sindacato, della segreteria, gli ex parlamentari Wilmer Ronzani e Nicoletta Favero, e i sindaci Antonio Filoni di Mongrando e Mario Carli di Valdilana.

«Chiediamo ai parlamentari biellesi - è stato detto - di prendere posizione sugli eventi di Roma. Non ci piace l'ambiguità di alcuni partiti che parlano di folklore e negano la rinascita del fascismo in Italia. Il problema è reale e noi chiediamo che vengano perseguite le forze neofasciste e antidemocratiche». (ANSA).