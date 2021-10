Salute del cuore, consulti in piazza con medici GVM

(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Clinica Santa Caterina da Siena e Maria Pia Hospital, strutture del gruppo GVM Care & Research, sensibilizzano i cittadini sui rischi delle malattie cardiovascolari con l'iniziativa 'Le Strade del cuore'. Sabato 9 e domenica 10 ottobre in piazza Castello, a Torino, i medici delle due strutture saranno a disposizione dei cittadini per consulti gratuiti a bordo di una speciale clinica mobile.

"Studi internazionali dimostrano come sono gli stessi comportamenti individuali a ridurre l'impatto sulle malattie cardiovascolari, ancor più che le terapie", spiega Sebastiano Marra, direttore del Dipartimento cardiovascolare di Maria Pia Hospital e di Clinica Santa Caterina da Siena di Torino. "Le nostre strutture sono riconosciute dai cittadini come realtà di alta specializzazione nell'ambito cardiovascolare e cardiochirurgico - aggiunge Gianni Belletti, amministratore delegato di Maria Pia Hospital e di Clinica Santa Caterina da Siena -. Siamo fiduciosi che iniziative come questa possano portare ad una maggiore consapevolezza dell'importanza di dedicare tempo alla propria salute con screening regolari. La prevenzione rappresenta uno mezzo primario di salute e con Clinica Santa Caterina da Siena e, in particolare, con Maria Pia Hospital vogliamo essere per i cittadini un punto di riferimento certo e di qualità".

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Torino e dalla Fondazione Italiana per il Cuore. (ANSA).