Torino: sito Atc hackerato, 400 bollette sbagliate

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Errore in bolletta per 400 famiglie di inquilini delle case di edilizia pubblica a Torino.

Dopo mesi si fanno ancora sentire gli effetti dell'attacco informatico subìto ad aprile dall'Atc del Piemonte Centrale che ha causato l'errato addebito di una spesa già pagata per circa 400 delle oltre 29mila famiglie che vivono in una casa popolare di Torino e provincia. L'errore si trova sulla bolletta di settembre che sta arrivando per posta in questi giorni e riguarda nello specifico 422 delle 721 famiglie che nel 2021 hanno firmato un nuovo contratto.

A causare il problema il fatto che, nelle settimane di black out informatico dovute all'hackeraggio, la firma dei contratti agli sportelli è proseguita, ma con registrazione manuale e i dati e le spese sostenute sono poi stati successivamente inseriti nel sistema informatico che in qualche caso però non li ha identificati come già pagati. Atc invita a non pagare la bolletta errata che sarà sostituita da un nuovo bollettino in arrivo nei prossimi giorni. Chi avesse già pagato, invece, può prendere appuntamento allo sportello per il rimborso. (ANSA).