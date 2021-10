Teatro: al via Fertili Terreni Teatro, il 19 a Off Topic

(ANSA) - TORINO, 06 OTT - Prende il via il19 ottobre la nuova stagione dal vivo di Fertili Terreni Teatro, il format di teatro contemporaneo diretto da Acti Teatri Indipendenti, Cubo Teatro e Tedacà. Un cartellone di 22 spettacoli, da ottobre a dicembre con un nuovo visual e un nuovo claim, 'Over the Rainbow'. Quasi un monito allo spettatore ad avere uno sguardo ampio e soprattutto la forza e il coraggio di risognare e ripensare il futuro.

"Lo sguardo va su. Perché oltre forse c'è un mondo diverso aperto a sperimentazioni di nuovo benessere" commentano i direttori Girolamo Lucania, Beppe Rosso e Simone Schinocca.

Dal 2018 Fertili Terreni Teatro ha messo in scena oltre 100 spettacoli che, attraverso la collaborazione di tre teatri di Torino, San Pietro in Vincoli Zona Teatro, Bellarte e Off Topic, genera un ambiente di sperimentazione e confronto tra artisti, operatori e spettatori. Tre teatri che, idealmente, tracciano un filo rosso che attraversa e lega tre zone 'periferiche" della città'.

La stagione ottobre-dicembre si avvierà con 'How Long Is Now' di Girolamo Lucania, a Off Topic, il 19 ottobre, con Dalila Reas e Stefano Accomo e la produzione di Cubo Teatro. A San Pietro in Vincoli, dal 25 al 28 ottobre, andrà in scena 'Radio International #5' di Beppe Rosso e Hamid Ziarati, per la regia di Beppe Rosso.

Torna anche la formula 'Vieni a teatro e paga quanto vuoi': il pubblico potrà scegliere fra tre opzioni in base a quanto desidera spendere e il biglietto sospeso che permette, nei tre teatri, di acquistare un biglietto "in sospeso" della stagione da donare a coloro che si trovano in difficoltà. (ANSA).