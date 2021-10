Per exit a Torino Lo Russo davanti a Damilano

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Torino il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 44-48%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 36,5-40,5%. Seguono Valentina Sganga (7-9%) e Angelo D'Orsi (1,5-3,5%).

Stessa previsione per Instant Quorum/youTrend per SkyTg24, che vede il candidato Stefano Lo Russo (centrosinistra) raggiunge una forchetta del 43-47%. seguito da Paolo Damilano (centrodestra) con il 38-42%. Valentina Stanga (Cinquestelle) è al 6-10%. (ANSA).