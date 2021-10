Comunali: affluenza in calo anche a Novara, Canelli in testa

(ANSA) - NOVARA, 04 OTT - Affluenza in calo anche a Novara, dove ha votato il 53,08% contro il 60,6% del 2016. Sono 91 le sezioni scrutinate fino ad ora, in testa il sindaco uscente Alessandro Canelli della Lega con il 65%, ma Forza Novara e Fratelli d'Italia prendono al momento più voti del Carroccio. Le preferenze per Nicola Fonzo, candidato del centrosinistra, sono intorno al 20%, mentre Mario Iacopino del Movimento 5 Stelle è per ora intorno al 6%. Al 3% Sergio De Stasio, della lista Calenda, all'1% Paolo Vanoli della lista Libertà. (ANSA).