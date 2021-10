Verbania, progetti per 7 milioni di lavori in città

(ANSA) - VERBANIA, 01 OTT - L'Amministrazione comunale di Verbania ha aggiudicato un appalto per un importo di 391 mila euro ad un importante studio di ingegneria, la Sertec srl, per redigere i progetti definitivi ed esecutivi per investimenti per sette milioni di euro. Le opere fanno parte di una richiesta complessiva di finanziamenti per venti milioni di euro, attraverso il bando di Rigenerazione Urbana del Governo, a cui la città ha presentato domanda lo scorso giugno.

''Queste risorse per la progettazione - spiega il sindaco Silvia Marchionini - sono state ottenute attraverso il bando indetto da Investitalia, struttura che fa direttamente riferimento alla Presidenza del Consiglio, che ha premiato Verbania insieme a poche altre città capoluogo italiane, unica in Piemonte, permettendo la progettazione di opere strategiche legate alla valorizzazione del tessuto urbano''.

I progetti che verranno elaborati nei prossimi mesi riguarderanno il fronte lago della città. In particolar modo la definizione di una serie di aree di interscambio funzionali ad alleggerire il fronte lago dai parcheggi, a partire dall'area Flaim riqualificata seguendo le indicazioni proposte dal progetto di fattibilità dello studio dell'architetto Bissatini, e una serie di parcheggi localizzati a Suna alla Beata Giovannina e su Corso Nazioni Unite.

Inoltre, son previsti alcuni collegamenti ciclo pedonali per connettere Suna con Intra tra cui la passerella sul San Bernardino, per connettere direttamente l'area di Villa Magioni e del Teatro Il Maggiore con l'area Flaim e il centro di Intra, è il tratto più significativo. L'obiettivo che ci si propone è quello di connettere in modo funzionale il percorso ciclo pedonale che si sta concretizzando tra il Movicentro e Intra.

(ANSA).