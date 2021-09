Domodossola: 700 anni delle mura,storica pergamena in mostra

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 29 SET - Per i 700 anni della costruzione delle mura a difesa di Domodossola è stata presentata la pergamena, lunga 24 metri, che documenta perché furono erette e che sarà esposta al pubblico.

La pergamena, conservata nell'Archivio Storico Diocesano di Novara, e per la prima volta esposta a Domodossola, sarà in mostra alla Cappella della Madonna del Rosario, all'interno della Chiesa Collegiata. Raccoglie i principali documenti che hanno riguardato nei secoli la Contea dell'Ossola Superiore, concessa nel 1014 dall'imperatore al Vescovo di Novara.

La Fondazione Paola Angela Ruminelli e l'Associazione Culturale Mario Ruminelli hanno promosso per l'occasione una serie di iniziative, a partire dal 9 ottobre. (ANSA).