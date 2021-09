Docufilm Cna, 29 imprenditori raccontano lockdown e ripresa

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Viene presentato questa sera, mercoledì 29 settembre, alle 20,30 al cinema Ambrosio, in anteprima, il docufilm 'Rinascimento italiano, il futuro dopo il lockdown', realizzato da Cna Torino con contributo della Camera di commercio.

Il docufilm è stato girato durante il secondo lockdown tra il 10 gennaio e l'8 febbraio 2021 per raccontare le strategie di sopravvivenza di 29 aziende di Torino e provincia: gli imprenditori intervistati raccontano il dramma personale ed economico del lockdown, ma anche la voglia di ripresa e la capacità di resistere e trasformarsi per adattarsi ai nuovi tempi.

'Rinascimento italiano' è ispirato al servizio fotografico di Virgilio Ardy realizzato tra marzo e maggio 2020 che con 60 scatti fotografici ha immortalato il fermo delle attività produttive e di servizio causato dal Covid 19. Il docufilm nasce da un'idea di Virgilio Ardy, Eleonora Rasetto, (scenografa) e Vitaliano Alessio Stefanoni (sceneggiatura), responsabile comunicazione Cna Torino. La regia è di Alberto Barbi; aiuto regia e riprese di Luigi Mancuso. (ANSA).