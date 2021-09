Maltempo: forti temporali, allerta gialla nel nord Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Allerta gialla nel nord del Piemonte, tra martedì' sera e mercoledì mattina, per il rischio di locali frane e allagamenti causati dai temporali. La perturbazione sarà rapida ma la combinazione di un fronte freddo e di profonda saccatura atlantica - spiega (Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - crea le condizioni per forti piogge sul Verbano, l'alto Vercellese e l'alto Novarese.

Già nella mattina di domani la perturbazione si sposterà verso est e tornerà il tempo stabile, fino a venerdì, quando sono previste nuove deboli piogge. (ANSA).