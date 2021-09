Ambiente: Gruppo Marazzato si conferma Best Managed Company

(ANSA) - TORINO, 28 SET - 'Marazzato Soluzioni Ambientali Srl', società di punta del 'Gruppo Marazzato', holding partecipativa leader nel settore ambientale con sede a Borgo Vercelli, è stata nuovamente nominata 'Best Managed Company', riconoscimento di Deloitte Private rivolto ad aziende che si sono distinte per strategia, competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e sostenibilità.

L'impresa era già stata insignita del prestigioso riconoscimento nel 2020.

Tra i requisiti richiesti alle imprese selezionate, avere sede legale in Italia, assenza di controllo da parte di gruppi multinazionali esteri e di procedure concorsuali tipiche (fallimento, concordato preventivo), esecutive e protesti, e possedere un fatturato superiore ai 10 milioni di euro.

"Questa menzione conferma i risultati del percorso sin qui compiuto - dichiarano i fratelli Alberto, Luca e Davide Marazzato - specialmente in vista del compimento dei nostri primi settant'anni, traguardo che taglieremo nel 2022. Un incentivo importante a proseguire con maggior impegno e altrettanto entusiasmo sulla strada sin qui intrapresa in termini di crescita sostenibile nell'ambito dell'economia circolare", concludono i manager (ANSA).