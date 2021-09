Made in Italy:Deloitte, 8 aziende Piemonte tra le 'Best Managed'

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Sono otto le aziende piemontesi che si aggiudicano il riconoscimento di Deloitte come "Best Managed Companies" nel 2021. "E' un ottimo risultato per la Regione, che si contende con il Veneto il terzo posto tra le regioni con più aziende premiate dal Bmc", commentano il responsabile Deloitte Private, Ernesto Lanzillo, e Andrea Restelli, partner Deloitte e responsabile del premio, istituito da Deloitte Private con il sostegno di Elite (il network e private market del Gruppo Borsa Italiana-Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita), di Confindustria e di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

"E' un bel riconoscimento che certifica la vocazione imprenditoriale di questa zona e la sua importanza per tutta l'economia del Paese". Ad aggiudicarsi la quarta edizione del "Deloitte Best Managed Companies Award" sono: Ambiente, Candioli Pharma, Eurofork, Ferrari Group, Gessi, Gruppo Ebano, Laica, Raselli Franco. (ANSA).