Maltempo: allerta gialla su zone Appennino ed est Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Allerta gialla in Piemonte, per temporali forti a partire dalla tarda serata odierna, con fenomeni diffusi nella giornata di domani, più intensi sulle zone appenniniche ed il settore orientale. E' quanto riporta il bollettino di allerta meteoidrologica e idraulica emesso da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Lunedì correnti di aria nordoccidentali riporteranno il bel tempo, ma sarà una breve pausa per "la discesa, dal pomeriggio di martedì, di una nuova saccatura atlantica". (ANSA).