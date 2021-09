Expocasa, green design e sostenibilità le nuove tendenze

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Expocasa, fiera torinese dell'arredamento giunta quest'anno all'edizione numero 58, ha aperto i battenti oggi all'Oval del Lingotto Fiere. Fra le poche manifestazioni che non hanno saltato causa pandemia l'edizione 2020, sarà anche quest'anno a ingresso gratuito, come avvenuto lo scorso anno quando riuscì in un periodo difficile a raccogliere 35 mila visitatori.

La fiera, per la seconda volta in autunno anziché nel tradizionale periodo primaverile, sarà visitabile tutti i giorni fino al 3 ottobre. Su 20 mila metri quadrati di spazi espositivi, sono presenti 100 stand e 200 marchi.

Numerose le novità, ispirate alle tre parole d'ordine 'green, design e sostenibilità'. Al green, rivelatosi una vera necessità nei tempi delle chiusure, sono dedicati alcuni appuntamenti con esperti a cura dell'associazione Sguardo nel Verde. Un focus è dedicato all'illuminazione con l'area Expoluce curata dall'architectural light designer Giusy Gallina. Sono presenti approfondimenti sulla carta da parati, grande tendenza del momento, e sul distretto della rubinetteria piemontese. C'è anche una 'Safe and clean area', poiché la recente esperienza ha insegnato quanto sia importante la corretta igienizzazione degli ambienti. (ANSA).