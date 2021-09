Camst: podcast e foto, il bilancio sociale è multimediale

(ANSA) - TORINO, 25 SET - Podcast, stories e immagini per raccontare l'impegno di Camst attraverso la voce dei suoi stakholder. E' il tema dell'edizione 2020 del bilancio di sostenibilità dell'azienda leader nei servizi di ristorazione che prende vita anche in formato digitale con contenuti multimediali che raccontano l'impegno del gruppo sulle politiche di sostenibilità in un periodo difficile come quello segnato dal Covid.

L'anno della pandemia viene raccontato dalle fotografie di Marika Puicher. Gli scatti, che hanno come protagonisti i dipendenti Camst, sono stati realizzati nelle città dove opera l'azienda, tra cui il Palalpitur di Torino.

"Impegnarsi per essere sostenibili non è la moda del momento, è l'unica chance che abbiamo - sottolinea Francesco Malaguti, presidente Camst group - Nell'anno della pandemia abbiamo cercato di guardare al futuro con positività e impegno: abbiamo lavorato al nostro Piano Strategico per i prossimi 5 anni definendo le direttrici di sviluppo della nostra azienda, senza perdere di vista gli obiettivi dell'Agenda 2030. Il bilancio di sostenibilità va proprio in questa direzione, concretizzare la nostra adesione agli obiettivi ambiziosi delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile. Per realizzare questo bilancio abbiamo promosso un lavoro corale e partecipato: questo è il modus operandi che ci guiderà negli anni a venire, tutti siamo coinvolti, tutti dobbiamo migliorare". (ANSA).