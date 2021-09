VTM Conference, a Torino il futuro di mobilità e trasporti

(ANSA) - TORINO, 24 SET - Guida autonoma, connettività e cyber security, ma anche elettrificazione, idrogeno e, in generale, sistemi di propulsione sostenibili e innovazione. Sono i principali temi su cui la comunità internazionale della mobilità e dei trasporti si confronta il 28 settembre a Torino in occasione di VTM Conference. Una giornata di avvicinamento all'edizione 2022 di VTM Torino - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, business convention che riunisce la comunità industriale dei trasporti, nel corso della quale i maggiori stakeholder del settore approfondiscono sfide e opportunità per la crescita del business.

Sostenuto da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, l'evento è organizzato dalla società internazionale specializzata abe - advanced business events in collaborazione con Ceipiemonte. Dalle 9.30, in presenza a Torino presso il Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo e online su youtube previa registrazione, produttori di veicoli, fornitori di componenti, istituzioni, società di ingegneria e fornitori di servizi si confrontano sulle tematiche industriali di maggiore interesse. Una giornata intera per approfondire le ultime tendenze in materia di mobilità e di trasporti, con focus su sostenibilità, idrogeno, smart mobility, connettività ed elettrificazione.

L'appuntamento è il primo nel percorso di avvicinamento a VTM 2022, in programma il 30 e il 31 marzo sempre a Torino. Alla sua prima edizione, nel 2018, parteciparono 260 aziende e startup provenienti dall'Italia e da ogni parte del mondo, oltre 2.500 incontri BtoB e 1.500 professionisti accreditati provenienti dall'Italia e da altri 15 Paesi. Un successo che si vuole ora ripetere, dopo l'appuntamento ibrido del settembre 2020, allo scopo di affrontare le principali sfide e opportunità presenti nella mobilità futura grazie alle nuove tecnologie dei veicoli.

Prima di allora, però, una seconda tappa è in programma il 2 dicembre nell'ambito della 8a edizione degli Torino Aerospace & Defense Meetings, con una tavola rotonda dedicata alla Advanced and Urban Air Mobility, la nuova frontiera del trasporto urbano.

