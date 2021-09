Presidente Camera Commercio, Vtm confronto di alto livello

(ANSA) - TORINO, 23 SET - "E' importante, in avvicinamento all'edizione di Vtm 2022, continuare a riunire la comunità delle imprese della mobilità per un appuntamento internazionale di confronto ad alto livello". Dario Gallina, presidente della Camera di Commercio di Torino, promuove così la Vtm Conference in programma a Torino del 28 settembre per fare il punto con i principali stakeholder del settore sulle ultime tendenze in materia di mobilità e di trasporti, con focus su sostenibilità, idrogeno, smart mobility, connettività ed elettrificazione.

La Camera di Commercio sostiene l'evento, di cui è host sponsor con la Regione Piemonte. "In un momento in cui questo settore attraversa un cambiamento epocale, vogliamo parlare di elettrificazione, idrogeno, connettività, sicurezza, smart mobility, tutti i temi che rappresentano le principali vie di sviluppo del prossimo futuro", osserva il presidente Galina, per il quale "è ancor più importante che sia proprio Torino il luogo in cui si discute e si progetta l'auto di domani: in Piemonte infatti risiede il 33,5% delle imprese italiane di componentistica e si produce il 38% del fatturato nazionale del comparto".

Numeri che confermano la vocazione del territorio e spiegano perché fin dalla prima edizione, nel 2018, si tiene a Torino VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, evento che tornerà sotto la Mole il 30-31 marzo 2022 sostenuto sempre dalla Regione Piemonte e dalla Camera di commercio di Torino. (ANSA).