Covid: Piemonte, 153 nuovi casi

(ANSA) - TORINO, 19 SET - Sono 153 in Piemonte le nuove positività al Covid-19. La quantità corrisponde allo 0,9% dei 18.000 tamponi eseguiti e porta il totale dei casi, dall'inizio dell'epidemia, a 380.893.

I ricoverati in terapia intensiva sono 23 (+1 rispetto a ieri), in altri reparti 201 (+ 4).

L'unità di crisi non ha comunicato decessi, che restano 11.746.

