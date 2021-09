Romano Prodi riceve lunedì a Santena il Premio Cavour

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Romano Prodi riceverà lunedì 20 settembre, alle 17, nel Giardino delle Scuderie del Polo Cavouriano di Santena, gli occhialini d'oro, copia di quelli indossati dal celebre statista piemontese. Il Premio Camillo Cavour 2021 sarà consegnato dal giornalista e dirigente televisivo Giovanni Minoli. premiato lo scorso anno, che nel corso della cerimonia condurrà un'intervista one-to-one a Romano Prodi, in stile Mixer, in onda il giorno successivo su Radio Rai1 all'interno de "Il Mix delle cinque", programma ideato e condotto dallo stesso Minoli (ore 17). "Una carriera universitaria, manageriale, politica e di governo senza eguali; sempre al servizio del Paese" recita la motivazione del Premio Cavour 2021. "Il professor Romano Prodi ha interpretato in modo contemporaneo lo spirito, l'intelligenza, il coraggio e la lungimiranza politica di cui Camillo Cavour è stato antesignano. La sua presidenza della Commissione Europea ha sancito il ruolo importante che l'Italia ha avuto, sin dalla sua nascita, del grande progetto continentale, completando così l'opera iniziata dallo statista sabaudo". Come lo scorso anno, maestro di cerimonie del Premio Cavour 2021 sarà Marco Boglione, fondatore e presidente di BasicNet, qui in veste di presidente della Fondazione Cavour. Con lui, sul palco, anche Gianni Ghio, presidente dell'associazione "Amici della Fondazione". Sarà presente anche un'importante rappresentanza del Gruppo Piemontese Cavalieri del Lavoro, assieme al presidente nazionale Maurizio Sella. Tra i rappresentanti delle istituzioni il prefetto di Torino Claudio Palomba, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la sindaca di Torino Chiara Appendino e il sindaco di Santena Ugo Baldi. (ANSA).