Università: a Torino Life, per studiare comportamento umano

(ANSA) - TORINO, 16 SET - La futura Casa delle Scienze Umane dell'Università di Torino ha un nuovo tassello. È Life, il nuovo Laboratorio di Innovazione in Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino: qui si studierà il comportamento umano nella sua interazione con la realtà virtuale. Lo hanno inaugurato oggi il rettore Stefano Geuna, il vice rettore alla ricerca per le scienze sociali e umanistiche, Gianluca Cuniberti, e il direttore del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione, Gianluca Cuozzo. Tutto il cantiere di Palazzo Nuovo chiuderà entro l'estate 2022.

Il nuovo laboratorio, che ha sede nei rinnovati spazi della Biblioteca del Dipartimento Filosofia e Scienze dell'Educazione, con una superficie di circa 1200 mq complessivi a cui si aggiungono altri 200 mq per l'archivio, ha comportato un investimento da parte dell'Ateneo di circa 1.200.000 euro per i lavori impiantistici, strutturali e arredi e di oltre 600.000 euro per le infrastrutture tecnologiche, stanziati sui fondi del Dipartimento d'eccellenza. Life è stato progettato per essere un luogo di ricerca aperto e interdisciplinare e di collaborazione con le imprese che intendono attuare la transizione verso il modello Industria 4.

La biblioteca comprende oltre 200.000 volumi provenienti dalle Biblioteche di Filosofia, di Scienze dell'Educazione e dalla Fondazione Luisa Guzzo, più una zona a scaffale accessibile (sistema di auto-prestito e auto-restituzione automatizzata) agli utenti che ospita circa 18.000 volumi e 97 titoli di riviste in abbonamento. Dispone di 40 posti di lettura, 8 postazioni thin client e una postazione per la consultazione del catalogo in linea; vi è poi uno spazio con sedute chaise longue dedicato alla lettura. "È il prototipo della biblioteca del futuro", ha commentato Geuna. (ANSA).