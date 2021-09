Mostre: Museo Accorsi Ometto, ultimi giorni per Ivan Theimer

(ANSA) - TORINO, 16 SET - Mancano pochi giorni alla chiusura della mostra Ivan Theimer, Selva Simbolica - visitabile fino a domenica 19 settembre - ma continuano gli approfondimenti sulla figura dell'artista franco-ceco e sulle sue opere. Infatti, nel weekend, si potrà scegliere tra diversi appuntamenti: sabato e domenica, alle 11, è in programma la visita guidata alla mostra 'Il maestro della forma. Simboli e miti nelle opere di Ivan Theimer', mentre alle 17.30 sarà possibile la visita guidata con l'egittologo: 'Visioni d'Egitto.

Dal monumento di Theimer alla monumentalità egizia', che permetterà di fare uno scavo archeologico virtuale nella stratigrafia dei miti e dei simboli usando l'antico Egitto come elemento di lettura.

Domenica alle 15,30 è in programma la visita per famiglie 'A caccia di miti'. (ANSA).