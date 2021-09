Embraco: Piemonte chiede tavolo interministeriale

(ANSA) - TORINO, 14 SET - Un tavolo interministeriale coordinato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per trovare una soluzione alla vertenza ex Embraco. È la proposta dell'assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino al termine del Consiglio regionale aperto a cui hanno partecipato lavoratori e sindacati e, in videoconferenza, il rappresentante del Mise.

