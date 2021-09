Torino: 'Imbarchino' sperimenta nuovo modello di notte

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Esperimento di un mese per un'idea della notte 'diversa' all'Imbarchino, storico locale torinese sulle rive del Po nel cuore del parco del Valentino. Il locale resterà aperto h 24, giorno e notte, senza chiudere mai.

Offrendo, oltre al sevizio bar, dalla prima colazione al pranzo allo spuntino prima di dormire, tisana compresa, uno spazio dove stare da soli o in compagnia, a leggere, chiacchierare, assistere a concerti e incontri. Con tanto di cuscinoni con materassini per chi si dovesse addormentare e non avesse voglia di tornare a casa. Cosa che potrebbe succedere soprattutto dopo alcuni sleeping concert, in programma, ovvero concerti particolarmente rilassanti e concilianti il sonno. Le attività proposte sono diverse, dallo yoga di primo mattino a reading poetici e attività di coworking e di wellness in quella che vorrebbe essere vissuta come 'la casa sul fiume'.

"L'idea - spiega Umberto Ascheri, tra gli organizzatori del centro culturale - è quella di offrire un nuovo modello della notte, tra cultura e condivisione. In un luogo iconico della città, il Valentino che in questo modo verrebbe 'abitato' anche di notte, salvaguardandone sicurezza e accessibilità a tutti.

Insomma l'Imbarchino si propone come presidio, come una casa aperta a tutti, come un luogo diverso per fare cultura e senza gradare l'orologio".

Il progetto si chiama 'Sempre Aperto', e, se funziona, verrà riproposto nei mesi a venire. (ANSA).