Carabinieri: Torino, insediato nuovo comandante provinciale

(ANSA) - TORINO, 13 SET - Si è insediato questa mattina a Torino il nuovo comandante provinciale dei carabinieri, il generale di Brigata Claudio Lunardo. Nato a Udine 53 anni fa, sposato con tre figli, prende il posto del colonnello Francesco Rizzo, che ha assunto l'incarico di Capo di Stato maggiore della Legione Carabinieri Lazio. Laureato in Giurisprudenza e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna, il generale Lunardo ha conseguito il Master di II livello in Scienze Strategiche e la qualifica di 'Consigliere Giuridico nelle Forze Armate'.

Nell'ambito del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ha assunto gli incarichi di Capo Ufficio Storico, di Capo Sala Operativa dell'Ufficio Operazioni, di Capo Ufficio del Capo di Stato Maggiore e di Capo Ufficio Affari Giuridici e Condizione Militare - Referente Anticorruzione e Trasparenza. Dal 2016 al 2019, è stato Comandante Provinciale a Venezia e, dal 2019 rappresentante dell'Arma nell'Ufficio di Indirizzo Strategico dell'Ufficio Generale del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Prima di arrivare a Torino è stato Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. (ANSA).