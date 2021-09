Bonucci: "Dobbiamo ritrovare l'umiltà facendo gruppo"

(ANSA) - TORINO, 13 SET - "Quella che si è vista fino ad oggi non è la vera Juve, non può essere questa: c'è voglia di migliorare e di guardare oltre, chi indossa questa maglia deve sapere che non è come le altre e non esistono alibi". Così il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Malmoe. "C'è un problema di continuità mentale, dobbiamo lavorare sul campo e nella testa - prosegue il difensore bianconero - e non dobbiamo fare tante chiacchiere, dobbiamo ritrovare l'umiltà facendo squadra perché è solo con il gruppo che riprendiamo la strada che spetta alla Juve". (ANSA).