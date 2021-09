Tumori: torneo calcio vip e guariti per aiutare bimbi malati

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Ci sarà anche il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il 19 settembre al campo sportivo Malabaila di Canale, nel cuneese, a giocare 'La partita più bella del mondo' organizzata da Ugi (Unione Genitori Italiani) contro il tumore dei bambini, in collaborazione con l'associazione Canale Academy, la Fiera Internazionale del Tartufo d'Alba, la Juventus e il Torino e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Canale, della Città della Salute e della Scienza di Torino.

La partita di calcio, un mini torneo a 4 squadre, è stata presentata oggi in Regione dall'assessore al Bilancio, Andrea Tronzano, dal direttore della Città della Salute, Giovanni La Valle, dalla presidente della Canale Academy, Silvia Marchisio e dal direttore del Reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Regina Margherita di Torino, Franca Fagioli. Il presidente Cirio, oggi in Portogallo per un impegno istituzionale, ha mandato un video nel quale, oltre a dirsi molto contento di giocare sul campo insieme a tanti amici, ha parlato di "un evento bellissimo che speriamo diventi annuale, mirato a sensibilizzare su un tema delicatissimo, la cura dei bambini malati di cancro". L' intero incasso della partita sarà infatti devoluto all'Ugi.

Si sfideranno 4 squadre: oltre al team '100%', interamente formato da ragazze e ragazzi guariti dal cancro, due rappresentative dell' Asd Canale Academy e la Ugi Odv & Friends in cui giocheranno, oltre a Cirio, la band musicale Eugenio in Via di Gioia, il cabarettista Franco Neri, lo chef Davide Palluda, l'esperto di panificazione Fulvio Marino, il pilota Rinaldo 'Dino Capello, l'artista Valerio Berruti, il musicista Pietro Morello. "Sarà una grande festa - ha concluso Enrico Pira, presidente dell'Ugi - mirata a sottolineare come, grazie alla ricerca e all'impegno di tanti, stia notevolmente crescendo la comunità dei guariti dal tumore. Questa è la strada che tutti insieme stiamo percorrendo". (ANSA).