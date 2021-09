Musei: Gam migliora inclusività con schede multisensoriali

(ANSA) - TORINO, 10 SET - Il percorso del Novecento della Gam di Torino è da oggi ancora più inclusivo. Ad arricchirne la visita dieci schede multisensoriali finanziate da Fondazione CRT e realizzate nell'ambito dell'innovativo progetto di inclusione e accoglienza "Operatori museali e disabilità", sostenuto e ideato da Fondazione Crt con Fondazione Paideia.

Le risorse di Fondazione Crt sono state erogate nell'ambito del bando Esponente. Il Dipartimento Educazione della Gam ha partecipato al bando ed è stato selezionato con il progetto Gam for All, che ha identificato otto opere pittoriche della collezione. Altre due schede raccontano invece il progetto, l'allestimento del '900 e la storia della Gam.

Il museo ha lavorato in stretta collaborazione con la Tactile Vision Onlus e l'Istituto dei Sordi di Torino. L'apporto e la collaborazione con alcuni soci dell'UCI - Unione Ciechi Italiana ha permesso di verificare la qualità e la comprensione tattile delle immagini e, sul piano linguistico, la validità dei testi che guidano l'esplorazione. (ANSA).