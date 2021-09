'Di Freisa in Freisa', Chieri celebra vino collina torinese

(ANSA) - TORINO, 09 SET - Dopo un anno di sosta forzata per la pandemia, Chieri ripropone, dal 10 al 12 settembre. la rassegna 'Di Freisa in Freisa'., dedicata al vino doc simbolo della collina torinese. Inaugurazione venerdì 10 con il convegno "Il turismo enogastronomico, motore di sviluppo dell'economia locale', Sabato 11 e domenica 12 settembre la rassegna si sposterà tra le strade, le piazze, i palazzi e i musei di Chieri. Al 'Freisa Lounge', allestito presso il Chiostro di Sant'Antonio, grazie alla collaborazione con Slow Wine si potranno scoprire le diverse anime del vitigno, le sue etichette e i suoi produttori; le piazze e le strade del centro storico di Chieri ospiteranno banchetti di prodotti enogastronomici, laboratori artistici e creativi.

Durante la manifestazione verrà inoltre celebrato il gemellaggio tra il Consorzio del Freisa di Chieri e il Consorzio del riso di Baraggia, con l'obiettivo di "promuovere la collaborazione tra eccellenze enogastronomiche territoriali Chieresi e la miglior qualità di riso italiana".

Spazio anche alla solidarietà, con il sostegno all'iniziativa Boots for Africa (www.bootsforafrica.org), un progetto umanitario internazionale che si occupa di raccogliere scarpe sportive usate in Europa per donarle ai bambini e ragazzi nei paesi africani più poveri.

'Di Freisa in Freisa è organizzata dal Comune di Chieri e dal Consorzio Freisa di Chieri e Collina Torinese, con il contributo della Camera di commercio di Torino.

L'accesso è subordinato al possesso del green pass e al rispetto delle misure anti Covid. (ANSA).