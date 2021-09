Torino: Sganga, M5s torna a crescere, obiettivo ballottaggio

(ANSA) - TORINO, 05 SET - "Confermo che il nostro obiettivo è andare al ballottaggio. È un momento in cui il Movimento è tornato a crescere e speriamo di massimizzare anche qui a Torino". A dirlo la candidata sindaca M5S-Verdi, Valentina Sganga in occasione dell'inaugurazione della sede elettorale insieme alla sindaca Chiara Appendino. All'incontro hanno partecipato anche il deputato pentastellato Davide Serritella, candidati alle amministrative, consiglieri e assessori uscenti e militanti.

Alla domanda su cosa deciderebbe di fare il Movimento torinese se al secondo turno arrivassero i candidati di centrosinistra e centrodestra, Stefano Lo Russo e Paolo Damilano, "non ragioniamo sui se e i ma. - ha risposto - Noi puntiamo con tutte le forze al ballottaggio", ribadisce, annunciando che "presenteremo la giunta tra il primo e il secondo turno". (ANSA).