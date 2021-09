Trasporti: Torino celebra i 150 anni del Traforo del Frejus

(ANSA) - TORINO, 04 SET - Torino celebra i 150 anni del Traforo del Frejus con un'installazione di Richi Ferrero e Carmelo Giammello che verrà inaugurata domani sera in piazza Statuto dove c'è il monumento dedicato al tunnel ferroviario più antico d'Europa. Monumento che è stato avvolto da un mantello di margherite all'altezza dei sette Titani, simbolo della forza e dell'asprezza della natura, che si protendono verso il Genio alato del progresso che, sulla sommità, in una mano regge un mazzo di fiori e con l'altra ne lancia uno, simbolo della riconciliazione tra scienza e ambiente.

Il progetto Traifiori del Frejus, realizzato nell'ambito delle iniziative dell'anno che la Commissione europea dedica alla promozione del trasporto ferroviario, "reinterpreta il progresso in chiave contemporanea evocando la necessaria pacificazione tra tecnologia e natura. La sera le oltre 15.000 margherite cambiano colore grazie a giochi di luce intorno alla fontana e, avvicinandosi, si possono sentire i suoni evocativi curati da Roberto 'Tax' Farano.

"I fiori - spiega Richi Ferrero - vogliono ammorbidire la durezza implicita dell'opera nella quale il conflitto tra il Genio alato della scienza e i Titani assume un aspetto di benevolenza e pace". L'inaugurazione si tiene in occasione della prima tappa italiana del Connecting Europe express, il treno che promuove il trasporto ferroviario con fermate in 40 città europee. A bordo anche la coordinatrice europea del Corridoio Mediterraneo, Iveta Radičová, in arrivo da Chambéry. Gli ospiti, compresi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, raggiungeranno piazza Statuto a bordo di una coppia di tram storici Gtt che, proprio 150 anni fa, avviava il primo tram cittadino. (ANSA).