Torino: Damilano, il programma incentrato su 5 maxi-temi

(ANSA) - TORINO, 03 SET - Economia, territorio, trasformazioni, persone, qualità della vita. Questi i cinque maxi temi su cui è costruito il programma del centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Torino di Paolo Damilano.

"L'economia - spiega -, perché la nostra fissazione è dare lavoro a Torino, dopo gli anni terribili della pandemia; il territorio perché è ciò che ci unisce; le trasformazioni, ossia una collezione di idee e di grandi progetti per girare pagina, tutti con il criterio di essere sostenibili, economicamente e per l'ambiente; le persone perché siamo noi i protagonisti dell'aver cura e di prendersi cura delle persone che abitano Torino e questo programma è anche un programma di crescita delle persone, non solo di crescita dell'economia, ed è un programma per la qualità della vita che è il campionato nel quale siamo rimasti indietro negli ultimi anni e nel quale dobbiamo tornare a vincere il torneo con le altre città italiane".

Ad aprire il documento il tema del lavoro "che - si legge - si crea con le attività economiche, pertanto la programmazione dell'attività comunale privilegerà ciò che crea lavoro. Misure specifiche saranno subito varate, come i cantieri di lavoro pubblico per fronteggiare l'emergenza e più progetti di servizio civile universale".

Altro tema il turismo, con una serie di proposte come la Torino Week, il progetto Pick More - Stay Longer - Impact Better per "massimizzare la sostenibilità nel tempo del turismo, da promuovere anche attraverso grandi show live, e il Torino Future Car Show, il salone all'aperto dell'auto e della mobilità sostenibile. (ANSA).