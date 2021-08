Crollo palazzina: domani funerali Aron, sarà lutto cittadino

(ANSA) - TORINO, 30 AGO - Si svolgeranno domani, alle ore 11, nella chiesa di Sant'Antonio Abate, a Torino i funerali di Aron Tila, il bambino di 4 anni nel crollo della palazzina in strada Bramafame, alle periferia della città. Sarà lutto cittadino. Lo ha proclamato l'amministrazione comunale che farà sentire la sua vicinanza alla famiglia anche con la partecipazione della sindaca Chiara Appendino alle esequie. Le bandiere saranno esposte a mezz'asta su edifici comunali, di enti pubblici, di scuole di ogni ordine e grado e in tutta la città saranno sospese le manifestazioni musicali organizzate in spazi pubblici.

"Viste le circostanze- si legge nell'ordinanza della sindaca - e in considerazione del generale sentimento di commozione e solidarietà suscitato e considerato che l'intera città, colpita da questa dolorosa notizia, partecipa al dolore dei familiari e intende manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio della Città". (ANSA).