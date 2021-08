Turismo: Torino; 6,5 mln interessati da campagna influencer

(ANSA) - TORINO, 25 AGO - La campagna di influencer marketing 'Torino Tales', realizzata della Camera di commercio di Torino in collaborazione con Turismo Torino e Provincia, affidata all'agenzia Happy Minds e avviata nel luglio 2020, con l'obiettivo di rilanciare turisticamente la destinazione del capoluogo piemontese, ha raggiunto in un anno oltre 6 milioni e mezzo di persone, e raccolto 8 milioni di 'impression', termine usato per indicare quante volte un contenuto viene visto.

"Per la riuscita di questa campagna - sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia - è stato fondamentale strutturare 4 programmi e tour diversi che presentassero le molteplici attrattive ed eccellenze, anche le meno note; sono stati infatti molti i commenti di apprezzamento per aver saputo coniugare la tradizione di luoghi ed enogastronomia ad esperienze nuove e stimolanti da parte delle varie community e in molti hanno salvato i post e i consigli dati dagli influencer seguiti".

"L'organizzazione delle esperienze torinesi presentate dagli influencer è solo una delle attività che la Camera di commercio di Torino ha messo in pista per la ripresa del settore turismo - spiega Dario Gallina, presidente dell'ente camerale torinese. - Stiamo infatti lanciando varie iniziative di promozione del territorio cittadino e provinciale attraverso l'offerta dei Travel box, che consentono di abbinare al soggiorno numerose esperienze di qualità; abbiamo, poi, appena concluso una partnership con Lonely Planet per la realizzazione di un reportage su come trascorrere 48 ore a Torino. Proseguiremo, infine, anche in autunno, l'intensa attività formativa per le imprese che vogliono mettersi in gioco, con una particolare attenzione alle opportunità offerte dal digitale". (ANSA).