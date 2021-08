Martellate alla testa del vicino di casa, arrestato

(ANSA) - BIELLA, 21 AGO - Ha colpito alla testa con una martellata il vicino di casa. Con questa accusa un vercellese di 47 anni, residente in Valsesia, è stato arrestato dai carabinieri a Varallo Sesia.

La vittima è un operaio di 59 anni, trasportato in ospedale a Borgosesia: la prognosi è di 60 giorni per fratture multiple al cranio.

L'aggressione, che sembra si sia scatenata per motivi di vicinato, si è verificata nelle prime ore del mattino, quando l'operaio è uscito di casa per andare al lavoro. Le sue urla hanno richiamato l'attenzione dei residenti nella zona, che hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Una volta sul posto, i carabinieri hanno bloccato il quarantasettenne, il quale, impugnando il martello, stava inseguendo l'operaio, che nel frattempo aveva cercato riparo in municipio.

L'aggressore, ora in carcere a Vercelli, è già conosciuto dalle forze dell'ordine. (ANSA).