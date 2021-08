Vino: Barbera d'Asti docg, iscritti 150 nuovi ettari vigneti

(ANSA) - TORINO, 19 AGO - Altri 150 ettari di vigneti entrano nello schedario delle superfici con idoneità ala rivendicazione della docg Barbera d'Asti. La graduatoria è stata approvata dall'assessorato all'Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte ha approvato la graduatoria per l'assegnazione per l'anno 2021 dopo avere esaminato le richieste, per un totale di 250 ettari, con 299 aziende coinvolte, presentate dal Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato.

"Il grande numero di aziende che hanno partecipato al bando dimostra che la DO Barbera d'Asti è considerata nuovamente competitiva a livello produttivo e che si guarda ai futuri impianti con positività, ma anche tenendo conto che è necessario gestire le DO a partire dagli impianti di nuovi vigneti", dice l'assessore regionale all'Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

(ANSA).