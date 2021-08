Rave di Ferragosto sventato, controllati 300 giovani

(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 17 AGO - Sono state controllate trecento persone, provenienti da ogni parte d'Europa, in quattro giorni: così i carabinieri, insieme agli agenti della polizia stradale e municipale, sono riusciti a sventare il rave party di Ferragosto in provincia di Alessandria.

Si stavano organizzando fin dall'11 di agosto per la festa clandestina nella zona di Casale Monferrato, sulle rive dei fiumi Sesia e Po fra i territori di Morano, Frassineto e Ticineto. Da quel giorno hanno cominciato ad avvistare e fermare camion e camper, poi un furgone con attrezzature per un palco e le casse. In totale hanno controllato 294 persone, di cui 92 stranieri, 163 veicoli (uno è stato sequestrato, uno sottoposto a fermo amministrativo). (ANSA).