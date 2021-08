Lupi: sindaco del Vco, allevatori vivono nel terrore

(ANSA) - SANTA MARIA MAGGIORE (VCO), 16 AGO - ''La permanenza in Alpe da parte degli allevatori è sempre più insostenibile, vivono nel terrore del lupo e chiedono aiuto agli ultimi baluardi del territorio, i sindaci dei comuni montani che, come in questo caso, non possono fare altro se non sensibilizzare le istituzioni affinché adottino provvedimenti decisivi''. Lo scrive il sindaco di Santa Maria Maggiore (VCO), Claudio Cottini, in una lettera al presidente della Regione, Alberto Cirio.

Il sindaco del maggior comune della valle Vigezzo, nell'Ossola, evidenzia la necessità di ''interventi risolutivi che permettano agli allevatori, di presidiare con il loro lavoro, prati e pascoli sempre più destinati all'abbandono, con le conseguenze inevitabili di fenomeni di dissesto idrogeologico e perdita del paesaggio culturale nei secoli tramandato''.

L'iniziativa dopo la denuncia "dell''ennesima predazione" del lupo avvenuta all'alpe Soglio, a 1900 metri di altitudine.

"Se il numero di lupi ha raggiunto un livello soddisfacente per la salvaguardia della specie se ne riduca il numero; - conclude Cottini - non possono bastare indennizzi, recinti da presidiare, cani da guardia che, per le loro caratteristiche, costituiscono aggravio di costo per il loro mantenimento e motivo di preoccupazione per gli escursionisti che li incontrano lungo i sentieri. Chiediamo interventi urgenti e risolutivi".

