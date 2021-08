Musei: Egizio, visite guidate per decifrare tavola Mereru

(ANSA) - TORINO, 13 AGO - Il Museo Egizio di Torino prosegue in agosto con i laboratori per tutte le età e con le visite guidate, molto apprezzate - dicono dalla direzione - anche da quando è entrato in vigore il Green pass. In particolare il 17 e il 24 agosto, il Museo organizza una visita guidata con Enrico Ferraris, curatore della mostra 'Ad Astra: la decifrazione della tavola stellare di Mereru', nell'ambito del ciclo espositivo 'Nel laboratorio dello studioso'. I visitatori, in gruppi di massimo 20 persone, vengono così accompagnati alla scoperta dell'osservazione del firmamento nell'antico Egitto e dei sistemi sviluppati dalla cultura nilotica I laboratori per i più piccoli, under 6, si tengono invece il 14 e il 15 in diversi orari, a gruppi al massimo di 14 persone, nelle sale Deir El Medina e Galleria dei Re. (ANSA).