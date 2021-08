Pharmercure, nuovo crowdfunding per la farmacia digitale

(ANSA) - TORINO, 04 AGO - Prende il via mercoledì 11 agosto sulla piattaforma Mamacrowd la campagna di equity crowdfunding con cui Pharmercure, startup torinese che collega farmacie e clienti finali tramite un servizio di delivery digitalizzato, si apre a potenziali investitori con l'obiettivo di raggiungere 1,5 milioni di euro di raccolta massima. La campagna corrisponde alla cessione di circa il 18% delle quote dell'azienda, all'inizio incubata presso lo Startup Creation Lab dell'Università di Torino. L'obiettivo è quello di estendere il servizio all'intero territorio nazionale entro il 2022.

"Nella nostra visione la farmacia è destinata a evolversi in polo multi-servizio e presidio sanitario territoriale, anche grazie alla digitalizzazione dei servizi offerti", sottolinea il ceo Maurizio Campia. "In quest'ottica la mission di Pharmercure è creare nuovi strumenti digitali da affiancare al nostro servizio delivery, come ad esempio il video consulto e servizi per favorire l'aderenza terapeutica, per supportare il lavoro dei farmacisti, difendendone la professionalità dalla spersonalizzazione tipica del digitale". (ANSA).