Borgosesia, piscina e palestra gratis per over 60 vaccinati

(ANSA) - VERCELLI, 29 LUG - Un pacchetto fitness gratuito composto da piscina e palestra agli over 60 di Borgosesia (Vercelli) che decidono di vaccinarsi. Lo ha proposto il sindaco Paolo Tiramani, allo scopo di convincere le ultime persone di quella fascia d'età che non si sono messi ancora al riparo dal Coronavirus: gli "indecisi" borgosesiani over 60 sono circa 200, e per loro l'amministrazione comunale ha pensato di offrire gratuitamente corsi di acquagym e ginnastica posturale.

"Ci sono ancora anziani che rifiutano il vaccino, che oggi è l'unica garanzia per loro di evitare di ammalarsi gravemente - spiega Tiramani -; vorrei che tutti percepissero questo messaggio, e non si lasciassero fuorviare dal timore verso questa fondamentale forma di prevenzione. Per questo ho pensato di garantire la palestra, e dunque la cura del benessere psico-fisico, a tutti gli over 60 che si vaccineranno".

Per i destinatari dell'iniziativa basterà dimostrare di aver ricevuto la prima dose per ritirare negli uffici comunali l'abbonamento gratuito al centro sportivo Milanaccio. (ANSA).