Riapre a settembre il punto nascite di Domodossola

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 28 LUG - Torna attivo dal primo settembre il punto nascite dell'ospedale 'San Biagio' di Domodossola (VCO). Dopo le polemiche dei giorni scorsi tra i sindaci della zona e la Regione Piemonte, l'Asl del Verbano Cusio Ossola annuncia la riapertura dl punto nascite ''anche per i casi non urgenti''.

"Per i piccoli pazienti in età pediatrica - aggiunge l'asl - presso il presidio di Domodossola, da mercoledì 14 luglio è stato ripristinata l'area dedicata ai pazienti in età pediatrica che necessitano di un periodo di osservazione sulla base di criteri clinici definiti dal protocollo aziendale. Mentre, in via sperimentale, da lunedì 19 luglio è attiva una Centrale operativa ostetrica 24 ore su 24, sette giorni su sette, gestita da personale ostetrico". (ANSA).