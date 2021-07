Torino: Seymandi dal M5s alla candidatura con Damilano

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - È stata una delle figure centrali dell'amministrazione 5 Stelle di Chiara Appendino, in staff con l'assessore all'Ambiente Alberto Unìa e poi coordinatrice del Tavolo di Progettazione Civica voluto dalla Giunta e diventato sempre più forte nel rapporto con i comitati di quartiere. Ora Cristina Seymandi ha deciso di appoggiare un altro schieramento politico. Sono comparsi in queste ore i manifesti che la ritraggono come candidata alle prossime elezioni comunali nella lista Torino Bellissima Damilano Sindaco, il candidato del centrodestra.

L'ufficializzazione di quanto già si era intuito nelle ultime settimane, quando Seymandi era stata vista ad alcune iniziative con il candidato di Torino Bellissima, al quale non ha fatto mancare il suo like per il post dopo l'incontro con la leader di FdI Giorgia Meloni. "Il mio impegno per i cittadini come sempre" lo slogan scelto per i manifesti dalla Seymandi. (ANSA).