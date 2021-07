Concerto Ferragosto, omaggio a montagna martoriata dal Covid

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - È dedicato a Carla Fracci, alla danza, alle figure femminili nel teatro, dalla Callas alla Maria de Buenos Aires dell'opera di Piazzolla e alla Rosina del Barbiere di Siviglia, e ai cinque adolescenti vittime del terribile incidente stradale avvenuto l'anno scorso a Castelmagno, nel cuneese, il 41/o Concerto di Ferragosto in onda su Rai3 e su RaiPlay alle 12.45 del 15 agosto.

Diretto per il quinto anno dal maestro Andrea Oddone ed eseguito dall'Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo, il concerto sarà anche quest'anno un omaggio a alla montagna italiana "che tanto ha patito questo anno e mezzo di pandemia e che sta attirando tanti turisti", spiegano il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, e Francesco Marino della Tgr Piemonte. Sarà registrato il 5 agosto al Santuario di San Magno, a Castelmagno. "Per motivi legati al Covid - dice il maestro Oddone - non ci sarà neppure quest'anno, per la seconda volta e speriamo l'ultima, il pubblico, ad eccezione di 250 rappresentanti del mondo della montagna, dagli imprenditori degli impianti e dei maestri di sci agli albergatori e commercianti. A fronte di un pubblico, negli ultimi anni, di 20.000 persone". L'anno scorso il concerto si tenne invece davanti ad una rappresentanza del mondo sanitario. "Si tratta ogni anno di un impegno molto grande per la Rai - spiega Marino -: non è facile portare ad alta quota una grande orchestra con tutti i suoi strumenti, ma era importantissimo non interrompere questa tradizione da sempre dedicata alla musica e alla montagna. Anche per dare un segnale di ripresa". Il concerto è sostenuto da Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Fondazione Crc, Atl e Camera di Commercio di Cuneo e Comune di Castelmagno. (ANSA).