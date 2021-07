Covid: 97 casi, zero decessi e aumento ricoveri in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Sono 97 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. Lo comunica la Regione. Il dato corrisponde allo 0,9% dei tamponi eseguiti. I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano tre, quelli in altri reparti salgono (+4) a 58.

L'Unità di crisi non ha segnalato decessi.

Dall'inizio dell'epidemia il totale dei casi è 368.624. I morti rimangono 11.699. (ANSA).