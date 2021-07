Covid: Alessandria, hotel per pazienti riapre al pubblico

(ANSA) - ALESSANDRIA, 22 LUG - Dopo nove mesi l'albergo Lux di Alessandria non è più un Covid Hotel: non ci sono più pazienti Asl in gestione. "Siamo contenti - ha commentato il direttore generale Mauro Moro - di questo segnale incoraggiante per la nostra città riguardo l'andamento del virus, ma non si deve abbassare la guardia. Abbiamo messo volentieri a disposizione la nostra struttura per le esigenze richieste, siamo contenti che la fase di emergenza sia terminata. Adesso svolgeremo una nuova sanificazione, approfitteremo di questa chiusura per fare alcuni interventi di ammodernamento, apporteremo alcune migliorie e riapriremo al pubblico sul finire del mese di agosto".

L'Hotel Lux era stato richiesto, in accordo con la Prefettura, per i pazienti positivi autosufficienti o asintomatici che non potevano svolgere l'isolamento a casa propria per motivi familiari o logistici.

Dopo alcuni giorni di assenza dei pazienti, l'hotel è stato sanificato dall'Asl di Alessandria e dichiarato utilizzabile.

Tornerà ad essere un albergo normale. (ANSA).