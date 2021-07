'Tones on the stones', festival nelle cave di pietra del VCO

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 21 LUG - Tra le pareti di granito e di serizzo delle cave dell'Ossola e del Verbano, torna 'Tones on the Stones'. Il festival prenderà il via il 22 luglio con il concerto di Tigran Hamasyan, talento del pianoforte. Una rassegna originale nelle cave dalle quali si estrae la pietra, cave che racchiuderanno sintetizzatori di acqua e ceramica e controller ultratecnologici, percussioni rituali e pianoforti malinconici, progetti site specific, performance visionarie proposte da artisti internazionali.

Giunto alla XV edizione, il Festival dà vita a 'Tones Teatro Natura', stabilendosi definitivamente nella ex cava di Oira di Crevoladossola (VCO), che sarà trasformata in un teatro stabile di pietra immerso nella natura, grazie a un intervento di progettazione architettonica sviluppato da Fuzz Atelier.

Quattro le sezioni che si articoleranno nell'arco di due mesi. Tones on the Stones, il cuore originario del Festival, dedicato a progetti multidisciplinari e a grandi artisti internazionali con due appuntamenti il 22 e 24 luglio. Dal 27 luglio al primo agosto torna Nextones, festival di sperimentazione elettronica e audiovisiva; il 26 e 27 agosto Riverberi, due giorni di performance sonore dedicate al jazz contemporaneo; infine dal 3 al 5 settembre è in programma Campobase, campeggio-comunità temporanea per esplorare la cultura della montagna. (ANSA).