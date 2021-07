M5S: Torino sceglie candidato sindaco, si vota fino alle 22

(ANSA) - TORINO, 21 LUG - Urne virtuali aperte per la scelta del candidato sindaco di Torino del Movimento 5 Stelle. Dalle 10 alle 22 di oggi sulla nuova piattaforma SkyVote l'assemblea degli iscritti torinesi, 1.500 gli aventi diritto certificati, potrà esprimere la preferenza fra i due candidati in corsa, la capogruppo Valentina Sganga e il presidente della Commissione consiliare commercio Andrea Russi.

Se la sindaca Chiara Appendino non ha mai voluto esprimere preferenze, dichiarando solo di essere "contenta che a differenza degli altri partiti noi abbiamo un candidato e una candidata", sono diversi i consiglieri pentastellati di Palazzo Civico che in queste ore si sono schierati sui social con uno o con l'altra aspirante candidato sindaco. Fra i sostenitori di Russi, il presidente della Sala Rossa Francesco Sicari per il quale "c'è un progetto di rinnovamento da portare avanti, ed è importante che ciò avvenga con quelle persone che in questo percorso credono veramente e non con coloro che vogliono farne parte a prescindere". Post che raccoglie il like della collega Serena Imbesi. Il suo predecessore alla presidenza Fabio Versaci, invece, annuncia il suo voto a Sganga, così come Daniela Albano. "Dopo 5 anni in Sala Rossa non ho dubbi sulla mia scelta - afferma -. Una persona che ha lavorato con determinazione e coraggio per il M5s e per la nostra città".

