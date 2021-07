Europei:maxischermo ad Alessandria,dove sventolò primo Tricolore

(ANSA) - ALESSANDRIA, 06 LUG - La semifinale degli Europei di calcio ad Alessandria si segue nel luogo in cui per la prima volta nella storia italiana è stato issato il Tricolore. Stasera la partita Italia-Spagna sarà proiettata sul maxischermo in Cittadella, quello allestito per la rassegna cinematografica all'aperto che, per una volta, sarà convertito per permettere ai tifosi di seguire la partita degli azzurri a Euro 2020.

Proprio nella fortezza il 10 marzo del 1821 sventolò per la prima volta la bandiera italiana. L'ingresso del pubblico è consentito fino a esaurimento posti. (ANSA).