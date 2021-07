Azzardo: Aula riprende, da giunta regolamento ok a 'canguro'

(ANSA) - TORINO, 06 LUG - La Giunta per il regolamento del Consiglio regionale ha dato il via libera al 'canguro', strumento grazie al quale la Giunta Cirio farà decadere quasi tutti i quasi 900 mila emendamenti presentati dalle opposizioni sul ddl in materia di gioco d'azzardo. L'annuncio, nel tardo pomeriggio, è arrivato dal presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia, che ha riaperto la seduta sul provvedimento.

I tempi per l'approvazione del provvedimento, ha spiegato, sono stati contingentati in "12 ore indicative di discussione complessiva sul ddl, di cui 8 ore per la maggioranza, e 4 per l'opposizione: il Pd avrà a disposizione 140 minuti, il Movimento 5 stelle 42, Luv 14, la Lista Monviso 14, i Moderati 14, il Movimento 4 ottobre 28". Ma "poi, come da prassi, la presidenza può acconsentire alla traslazione di tempo fra i gruppi, e in particolare dalla maggioranza all'opposizione".

"Ogni singolo consigliere - ha ricordato Allasia - può intervenire su ogni singolo emendamento conclusivo (quelli della Giunta regionale, ndr) e l'approvazione di ciascun emendamento conclusivo comporta la decadenza di tutti gli emendamenti presentati sull'articolo".

Il capogruppo Luv, Marco Grimaldi, ha obiettato segnalando un errore formale che avrebbe fatto decadere anche gli emendamenti conclusivi della Giunta. Ma con la correzione, l'iter del contestato provvedimento è ripreso. (ANSA).